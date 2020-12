Ροδόπη

Ανήλικοι διαρρήκτες... “σήκωσαν” περίπτερο

Πλούσια η λεία των «άγουρων κλεφτών». Πως πιάστηκε ο ένας δράστης.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη την 22/12/2020 το βράδυ, στην Κομοτηνή από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, ανήλικος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε βραδινές ώρες της 21-22/12/2020 από κοινού με έτερο ανήλικο συνεργό του, ο οποίος διέφυγε, διέρρηξαν περίπτερο στην πόλη της Κομοτηνής και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του χρήματα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μια ηλεκτρονική συσκευή.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, καθώς και έναν λοστό ο οποίος κατασχέθηκε. Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει άλλους 2 ημεδαπούς, κατηγορούμενους για παραμέληση της εποπτείας των παραπάνω ανήλικων δραστών.

