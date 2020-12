Αχαΐα

Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα (εικόνες)

Το λάθος ενός οδηγού παραλίγο να αποβεί μοιραίο. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν...

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα βανάκι από λάθος του οδηγού προσέκρουσε στη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου. Σαν από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το σοκαριστικό ατύχημα.

Ευτυχώς, η βιτρίνα δεν έσπασε, αλλά ράγισε ολόκληρη. Ευτυχώς, τα κρυστάλλινα θραύσματα δεν εκτοξεύτηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος, σημειώνει το tempo24.news. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Επί τόπου έφτασε και η τροχαία για την καταγραφή των ζημιών.