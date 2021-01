Ημαθία

Lockdown: πρόστιμο σε γιατρό που πήγαινε στην εφημερία

Την καταγγελία του γιατρού έκανε γνωστή ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, ο οποίος καταδικάζει το συμβάν και κάνει λόγο για “υπερβολική αυστηρότητα”.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι αστυνομικοί του έκοψαν πρόστιμο, στα διόδια των Μαλγάρων, για παράνομη μετακίνηση αν και ο ίδιος πήγαινε για εφημερία στο νοσοκομείο!

“Η επίδειξη της ιατρικής ταυτότητας και του προγράμματος εφημεριών του νοσοκομείου Βέροιας δεν ήταν αρκετά κατά τον έλεγχο από την τροχαία στα διόδια Μαλγάρων”, σημειώνεται σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, ο οποίος έκανε γνωστή την καταγγελία του γιατρού.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας έχει ως εξής:

“Ο Iατρικός Σύλλογος Ημαθίας έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας – καταγγελίας του μέλους του-ιατρού παθολόγου κ. Παυλίδη Αθηνόδωρου, σχετικά με επιβολή προστίμου σε βάρος του – για άσκοπη μετακίνηση – από την τροχαία στα διόδια Μαλγάρων.

Ο ιατρός είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και εργάζεται στο νοσοκομείο Βέροιας ως παθολόγος, στον τομέα δηλαδή που έχει αφιερωθεί «ψυχή τε και σώματι» στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο ιατρός την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 μετέβαινε στο νοσοκομείο, καθώς είχε εφημερία. Η επίδειξη της ιατρικής ταυτότητας και του προγράμματος εφημεριών του νοσοκομείου Βέροιας δεν ήταν αρκετά κατά τον έλεγχο από την τροχαία στα διόδια Μαλγάρων. Άλλωστε, εάν όντως ήταν άσκοπη μετακίνηση, δεν έπρεπε να του επιτραπεί η συνέχιση της διαδρομής (Ο ιατρός μετέβη στο νοσοκομείο Βέροιας και εφημέρευσε κανονικά).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας με λύπη του καταδικάζει την υπερβολική αυστηρότητα που επεδείχθη στην μετακίνηση του ιατρού μέλους του και μάλιστα σε εφημερία Κυριακής, όπου η παρουσία του ήταν «εκ των ων ουκ άνευ».

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με το περιστατικό να επιληφθούν, ώστε να μην ξαναζήσουμε ανάλογες ατυχείς καταστάσεις. Ειδικά στον καιρό της πανδημίας, ο ιατρικός κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, ώστε να παραμείνει όρθια η κοινωνία. Τα χειροκροτήματα στους «ήρωες» της πανδημίας πρέπει να έχουν και έμπρακτη εφαρμογή και να μην είναι μόνο λεκτικές ανακοινώσεις”.

Πηγή: thestival.gr