Φυλάκιση σε Ιερομόναχο που λειτούργησε σε εκκλησία με πιστούς

Ποινή φυλάκισης τριών μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα επέβαλε το Αυτόφωρο Δικαστήριο Λάρισας σε Ιερομόναχο από τον Βόλο, ο οποίος την Κυριακή τέλεσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία πιστών, παραβιάζοντας τα απαγορευτικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Στη Λειτουργία, που τελέστηκε στο Μοναστήρι των παλαιοημερολογητών της Αγίας Παρασκευής, παραβρέθηκαν 40 περίπου πιστοί μεταξύ αυτών και παιδιά.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και μετέβη στο μοναστήρι, προχωρώντας μάλιστα στη σύλληψη του π. Θεωνά, γιατί επέτρεψε την παρουσία των πιστών στο χώρο.

Στον Ιερομόχανο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ. Πρόστιμο επιβλήθηκε και σε 20 πιστούς ενώ φέρεται πως αρκετοί ακόμη κατάφεραν και διέφυγαν από το σημείο, αποφεύγοντας την επιβολή του προστίμου.

Πηγή: pineiosnews.gr