Χανιά

Το ‘πε και το ‘κανε ο ιερέας – Πλήθος πιστών στην εκκλησία για τα Θεοφάνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες πιστοί πραβίασαν τα μέτρα και πήγαν στην εκκλησία. Η επιστολή του ιερέα στον εισαγγελέα και τον αστυνομικό διευθυντή.

Δεκάδες πιστοί βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, στα Κατσιφαριανά Χανίων, στη Θεία Λειτουργία για τη γιορτή των Θεοφανείων.

Όπως είχε προαναγγείλει ο εφημέριος της ενορίας, π. Δημήτριος Κοκολινάκης, ο οποίος είχε στείλει επιστολές σε Εισαγγελέα και Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, όπου δήλωνε μεταξύ άλλων ότι “ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές «έντολές», πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο”, ο ναός άνοιξε για τους πιστούς κανονικά.

Ταυτόχρονα όμως, παρατηρήθηκε και έντονος συνωστισμός στην είσοδο του ναού, με δεκάδες ανθρώπους να μην τηρούν αποστάσεις, ενώ πολλοί από αυτούς δεν φορούσαν ούτε μάσκες.