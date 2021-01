Ηράκλειο

Εξαφάνιση μαθήτριας: έκκληση καθηγητών για τον εντοπισμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινούν οι καθηγητές της 17χρονης. "Αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες της εφηβικής της καρδιάς" τονίζουν και ζητούν πληροφορίες για να την βρουν.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εντοπισμό μιας 17χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για την Μάγια Παπαδοπούλου, με σκούρα μαλλιά κομμένα καρέ, ύψος 1,65 και στρογγυλά γυαλιά μυωπίας. Τη μέρα που εξαφανίστηκε ήταν ντυμένη με κόκκινη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και καφέ μπότες.

Ο Σύλλογος καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει με τις Αρχές ή με την οικογένειά της στο τηλέφωνο 6940990404.

Όπως τονίζουν οι καθηγητές της, η Μάγια είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα με καλλιτεχνικές ανησυχίες και της αρέσει να ζωγραφίζει. "Στα συρτάρια μας ήδη κάποιοι καθηγητές έχουμε σκίτσα της με τα πρόσωπά μας. Σκίτσα που μαρτυρούν το ταλέντο και την καλλιέργεια της Μάγιας. Σκίτσα που μαρτυρούν επίσης τη βαθιά ματιά της στο «εντός» του κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό και είναι φτιαγμένα με τρυφερότητα και λεπτότητα. Γραμμές μολυβιού πάνω σε χαρτί που φωνάζουν δυνατά λέξεις και συναισθήματα" αναφέρουν.

"Όλοι οι συνάδελφοι στο 7ο Λύκειο Ηρακλείου θέλουμε να ξέρει πως την αγαπάμε και την περιμένουμε στο σχολείο. Τι κι αν οι συνθήκες είναι διαφορετικές, σύντομα θα ηχήσει το σχολικό κουδούνι! Μέχρι τότε, όλοι περιμένουμε να δούμε στις οθόνες μας το χαρακτηριστικό bonjour της Μάγιας μας! Και αργότερα, περιμένουμε να ανταμώσουμε ξανά και να μας εκπλήξει με τα έργα της. Δεν γίνεται να αφήσει τους υπόλοιπους καθηγητές χωρίς σκίτσα!

Θέλουμε να ξέρει πως αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες της εφηβικής της καρδιάς, πως μοιραζόμαστε τις ελπίδες της για έναν κόσμο καλύτερο και άδολο, πως αντλούμε δύναμη από παιδιά σαν κι αυτήν και πως είμαστε δίπλα της να της κρατήσουμε το χέρι. Θέλουμε να ξέρει πως είμαστε και θα είμαστε πλάι της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Μα πιο πολύ θέλουμε να ξέρει πως μας χρωστά και της χρωστάμε ένα χαμόγελο από κοντά και μια σφιχτή αγκαλιά. Μάγια, γλυκό μας κορίτσι, ευχόμαστε να είσαι καλά και να επιστρέψεις σύντομα στην οικογένειά σου, στους φίλους και τις αγαπημένες σου γάτες".