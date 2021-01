Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Ανάστατοι οι γονείς μετά το κρούσμα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Δασκάλα διαγνώστηκε θετική στον ιό. Έκλεισε το συγκεκριμένο τμήμα κι έγινε απολύμανση στο σχολείο. Τι είπε το πρωί η Διευθύντρια του σχολείου.

Ανάστατοι είναι οι γονείς των μαθητών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού. Συγκεκριμένα, διαγνώστηκε θετική η δασκάλα στο Τμήμα Ε1 και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τα μαθήματα στο συγκεκριμένο τμήμα θα συνεχιστούν διαδικτυακά για 14 ημέρες.

Όπως είπε το πρωί η διευθύντρια του σχολείου, ολοκληρώθηκε η απολύμανση στις εγκαταστάσεις, ενώ έγιναν τεστ στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, τα οποία ήταν όλα αρνητικά.

Διευκρίνισε πως ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, επικοινώνησε με τους γονείς και το τμήμα έκλεισε. Συμπλήρωσε πως στο σχολείο ακολουθούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του ιού.