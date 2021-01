Πρέβεζα

Συναγερμός σε ΚΥΤ: Θετικά τα μισά τεστ για κορονοϊό

Έκλεισε το Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων. Επί τόπου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Συρροή κρουσμάτων εντοπίστηκε στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Φιλιππιάδα, όπου βρέθηκαν πολλά κρούσματα του κορονοϊού.

Ειδικότερα, στα 30 τεστ που έγιναν στους φιλοξενούμενους, τα 15 βγήκαν θετικά.

Η εξέταση των φιλοξενουμένων έγινε αφού ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας με συμπτώματα, βρέθηκε θετικός και τώρα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Στη δομή, που βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη φιλοξενούνται περισσότερα από 500 άτομα.

Στη δομή φιλοξενίας μεταβαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ενώ ο χώρος φυλάσσεται από αστυνομικούς και απαγορεύθηκαν οι συναρθροίσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Πηγή: epiruspost.gr