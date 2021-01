Θεσσαλονίκη

“Λέανδρος”: Χιόνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Τα... δόντια της και στην Θεσσαλονίκη δείχνει η κακοκαιρία, καθώς από τα ξημερώματα ξεκίνησε να χιονίζει και στο κέντρο της πόλης.

Στα λευκά ντύθηκε η Θεσσαλονίκη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία. Η πυκνή χιονόπτωση άρχισε τα ξημερώματα και συνεχίζεται ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτη, το Πανόραμα, το Ρετζίκι, το Ωραιόκαστρο, τον Τρίλοφο, την Πυλαία και άλλες περιοχές το έχει στρώσει, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χαράλαμπος Στεργιάδης, Διευθυντής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρειάζεται προσοχή, χωρίς να έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα, ενώ αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται προς το Χορτιάτη και προς το νοσοκομείο Παπανικολάου. Κλειστές παραμένουν οι επαρχιακές οδοί Ωραιοκάστρου- Μελισσοχωρίου και Αγίου Βασιλείου- Χορτιάτη. Αλυσίδες χρειάζονται επίσης τα οχήματα που κινούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, της Πέλλας και του Κιλκίς.

Ειδικότερα, στη Χαλκιδική απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (από το 55ο έως το 85ο χλμ), στη διασταύρωση Βάβδου, στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοκάστρου - Ταξιάρχη και στη δασική οδό Πολυγύρου - Ταξιάρχη (μέσω Τσουκαλά).

Στην Πέλλα, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας και στο Κιλκίς, στην επαρχιακή οδό Καστανερής - Λιβαδίων.

