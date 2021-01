Ηράκλειο

“Καμπάνα” για την εξαφάνιση της 17χρονης στο Ηράκλειο

Δεν έπεισε το δικαστήριο ο 38χρονος κατηγορούμενος για αρπαγή.

Έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλλε το αυτόφωρο στον 38χρονο από τη Σλοβακία που κατηγορήθηκε για αρπαγή ανηλίκου στην υπόθεση της εξαφάνισης της 17χρονης από το Ηράκλειο.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τον 38χρονο, που υποστήριξε πως η 17χρονη πήγε και τον βρήκε και τον καταδίκασε για την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου.

Η υπόθεση διαχωρίστηκε για τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη της έκτασης που είχαν βρει καταφύγιο ο 38χρονος και η 17χρονη, για τον οποίο θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Που βρέθηκε η 17χρονη με τον 38χρονο

Η 17χρονη εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τον 38χρονο από τη Σλοβακία. Οι δυο τους βρέθηκαν σε παραπήγματα στο Χουδέτσι.

Η 17χρονη αγνοούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου, οπότε και είχε πει στον πατέρα της ότι θα έκανε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Από τότε δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής, μέχρι χθες που εντοπίστηκε, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

Κάτοικοι του χωριού, είδαν την παρουσία των αστυνομικών που συνόδευαν την ανήλικη στο αστυνομικό μέγαρο και ενημέρωσαν το Creta24.

ΠΗΓΗ: creta24.gr