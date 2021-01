Ηράκλειο

Πέθανε στο δρόμο μέρα μεσημέρι

Στο δρόμο κατέρρευσε μία γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία.

«Συναγερμός» το μεσημέρι του Σαββάτου στο ΕΚΑΒ καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή "Βορίτσιο" στις Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου.

Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε βγει να μαζέψει χόρτα όμως υπό συνθήκες που διερευνώνται, άφησε την τελευταία της πνοή, σε δρόμο κοντά στο χωράφι.

Άμεσα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντας το θάνατο της 80χρονης.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παραμένουν άγνωστες ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία που βρέθηκε άμεσα στο σημείο.

Πηγή: zarpanews.gr