Ρεθύμνου

“Μίλησαν” τα όπλα στα Ζωνιανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο «θερμό» επεισόδιο στα Ζωνιανά.

Αναστάτωση επικράτησε στα Ζωνιανά το πρωί της Κυριακής, όταν δύο κάτοικοι της περιοχής συναντήθηκαν και διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, τα δύο άτομα «τράβηξαν» όπλα και πυροβόλησαν στον αέρα, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στην περιοχή όμως επικράτησε αναστάτωση και την έρευνα για το επεισόδιο διερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: neakriti.gr