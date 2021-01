Κορινθία

Είχαν ηρωίνη στο..πίσω κάθισμα (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο.

Ποσότητα ηρωίνης, που φθάνει περίπου τα έξι κιλά, βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών (54 και 20 ετών), οι οποίοι συνελήφθησαν στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου, σταμάτησαν στα διόδια το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες. Σε έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένες στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου 13 ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους περίπου έξι κιλών.

Οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.