Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε λεωφορείο (εικόνες)

Από... θαύμα σώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Από θαύμα σώθηκε ένας 35χρονος οδηγός Ι.Χ. όταν το όχημα που οδηγούσε “καρφώθηκε” σε αστικό λεωφορείο το βράδυ της Τετάρτης στη γέφυρα του Γαλλικού Ποταμού πριν τον κόμβο με την Εγνατία Οδό, έξω από τη Θεσσαλονίκη.



Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 21:50 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό.



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε άμεσα στο σημείο τον παρέλαβε και τον μεταφέρει στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.