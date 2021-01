Αχαΐα

Στο νοσοκομείο ο Παλαιοκώστας

Κάτω από δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή του.

Υπό δρακόντεια μέτρα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ο Νίκος Παλαιοκώστας.

Ο κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πάτρα, μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ.

Κατόπιν των εξετάσεων, έγινε επιστροφή του κρατουμένου κανονικά στις φυλακές.

Πηγή: tempo24.news