Ηράκλειο

Ανήλικο κοριτσάκι κατήγγειλε τη μητέρα του για ξυλοδαρμό

Σε βάρος της μητέρας ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η ίδια αρνείται όσα της καταλογίζει η κόρη της.

(φωτογραφία αρχείου)

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν με προσοχή οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όλα ξεκίνησαν, όπως μεταδίδει το creta24.gr, όταν ένα κοριτσάκι 10 ετών τηλεφώνησε στην Αστυνομία, λέγοντας ότι ξυλοκοπείται από τη μητέρα της.

Η 43χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και για εξύβριση και παραπέμπεται να δικαστεί στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive.gr.