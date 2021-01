Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: Με βαρύ κατηγορητήριο απολογείται ο Νορβηγός

Ενώπιον της ανακρίτριας ο 47χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του.

Στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε, προκειμένου να απολογηθεί, ο 47χρονος Νορβηγός που κατηγορείται ότι σκότωσε με τη χρήση μαχαιριού την 54χρονη Ελληνίδα σύντροφό του, μέσα στο σπίτι που έμενε το ζευγάρι στην περιοχή των Μεσκλών.

Την υπεράσπιση του 47χρονου, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία, έχει αναλάβει δικηγόρος που ορίστηκε από τις Αρχές.