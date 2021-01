Αχαΐα

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Πάτρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μάχη" για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 27χρονος.



Αιματηρή συμπλοκή για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους στο κέντρο της Πάτρας στο ύψος του κόμβου Κουρτέση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυο Ι.Χ επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, για άγνωστο ακόμα λόγο, και στην συνέχεια κάποιοι από τους επιβαίνοντες στα οχήματα άρχισαν να πυροβολούν. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άλλα άτομα διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται.

Στο αιματηρό επεισόδιο φέρεται να εμπλέκονται 4 αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής, που έχουν σχέση με τα κυκλώματα της νύχτας και γνωστή υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Πάτρα.

Πηγή: PatrasTimes.gr