Δωδεκανήσα

Πλημμύρες στην Πάτμο

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στο νησί που επλήγη από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα στο νησί της Πάτμου.

Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, που ο δήμαρχος αποφάσισε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία, για την ασφάλεια των παιδιών.

Έτσι, κλειστά παρέμειναν την Τρίτη τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Λόγω, μάλιστα, των ζημιών ο δήμαρχος Πάτμου Ελευθέριος Πέντες έχει ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Εικόνες: patmostimes.gr