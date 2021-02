Ηράκλειο

Φωτιά σε μάντρα ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων τα έκανε “στάχτη” (εικόνες)

Καταστροφική ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε μάντρα ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς δώδεκα οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής και στο χώρο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο, έσπευσε η Πυροσβεστική.

Η καταστροφικές φλόγες όμως, είχαν καταστρέψει ήδη τα δώδεκα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε πολλά ακόμα.

Οι επτά πυροσβέστες με τα δύο οχήματα πρόλαβαν ωστόσο τις φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενο χώρο.

Έρευνα διεξάγει το προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: flashnews.gr