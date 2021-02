Μάνη: Στη φυλακή ιερέας για βιασμό ανήλικης

Λακωνία

Διαφορετικό ρόλο με ίδιο αποτέλεσμα: τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, έπαιξαν ο παππούς της κι ο ιερέας.

Σε κάθειρξη 15,5 ετών καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καλαμάτας 56χρονος ιερέας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης σε χωριό της ανατολικής Μάνης. Ο συγκατηγορούμενος 67χρονος παππούς του παιδιού κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και επικίνδυνη σωματική βία κατά εξακολούθηση.

Η υπόθεση βιασμού της 12χρονης είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και έπειτα από σχεδόν 15 συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, χθες το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία τον 56χρονο ιερέα για βιασμό τετελεσμένο κατ’ εξακολούθηση, ένοχο για γενετήσια πράξη με παθούσα που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια κατ’ εξακολούθηση και ένοχο για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση. Επίσης, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για σωματική βλάβη ανηλίκου.

Συνολικά του επιβλήθηκε κάθειρξη 15 ετών και 6 μηνών, ενώ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Ο έτερος κατηγορούμενος, ο 67χρονος παππούς της ανήλικης, κρίθηκε αθώος κατά πλειοψηφία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσια πράξη με παθούσα που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια, κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και αιμομιξία κατ’ εξακολούθηση.

Όμως, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κατ’ εξακολούθηση κατά αδύνατου προσώπου και επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και καταδικάσθηκε σε 18 μήνες φυλάκισης με 3ετη αναστολή.

Χρ. Κουτσουρούπας: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη»

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος υπεράσπισης του 67χρονου παππού της ανήλικης, Χρήστος Κουτσουρούπας, δήλωσε: «Με την απόφαση αυτή αποδόθηκε δικαιοσύνη. Το δικαστήριο εξάντλησε όλα τα περιθώρια, εξετάζοντας κάθε πτυχή της υπόθεσης και ρίχνοντας άπλετο φως. Στην αρχική καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού” η ανήλικη είχε αναφερθεί μόνο στον ιερέα και δεν είχε πει τίποτα για τον παππού. Ακολούθως, όμως, υπήρξε υποβολή της ανήλικης από τη μητέρα της και τον ιερέα, με στόχο να στραφούν οι κατηγορίες στον παππού και να αποσιωπηθούν από τον ιερέα. Οι κατηγορίες, όμως, αυτές για δήθεν σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης από τον παππού δεν αποδείχθηκαν από κανένα στοιχείο και δεν τεκμηριώθηκαν από καμία ιατροδικαστική εξέταση. Αποτέλεσμα ήταν όλες αυτές οι κατηγορίες να καταρρεύσουν, να λάμψει η αλήθεια και ο 67χρονος να αθωωθεί για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού».

