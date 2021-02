Φθιώτιδα

Συμμορία ανηλίκων λήστευε γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στους νεαρούς που είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τις γυναίκες.

Συμμορία ανηλίκων που λήστευε γυναίκες στη Λαμία εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας,

Οι τρεις ανήλικοι, Έλληνες, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, διάπραξη ληστειών κατά συναυτουργία και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Όπως προέκυψε, οι τρεις ανήλικοι, το χρονικό διάστημα από 31-01-2021 έως και 15-02-2021, ενέχονται στη διάπραξη τουλάχιστον τεσσάρων ληστειών και μίας κλοπής.

Οι δράστες εντόπιζαν ηλικιωμένες γυναίκες και αφού αρχικά εισέρχονταν στο εσωτερικό των οικιών τους από ανασφάλιστες θύρες ή στις αυλές αυτών, ακολούθως με τη χρήση σωματικής βίας, αποσπούσαν χρυσές αλυσίδες που έφεραν τα θύματα στο λαιμό τους.

Στην περίπτωση της κλοπής, τα μέλη της ομάδας εντόπισαν την ηλικιωμένη να κινείται πεζή και με τη μέθοδο της απασχόλησης, της αφαίρεσαν ομοίως μια χρυσή αλυσίδα που έφερε στο λαιμό της.

Όπως διαπιστώθηκε, ένας εκ των τριών συλληφθέντων, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Επιπλέον σε βάρος του, από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Μεσολογγίου, είχε επιβληθεί κράτηση στο Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε. Βόλου, από το οποίο είχε διαφύγει και αναζητούταν από της 22-12-2020.

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν χθες στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον της κας Ανακρίτριας Λαμίας.