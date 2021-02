Θεσσαλονίκη

Αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη

Έλεγχοι της αστυνομίας με επίκεντρο τον Εύοσμο, τα Διαβατά, την Μενεμένη και την περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Με επίκεντρο τον Εύοσμο, τα Διαβατά, την Μενεμένη και την περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», αστυνομικοί της διεύθυνσης αλλοδαπών Θεσσαλονίκης έλεγξαν 243 άτομα, προσάγοντας εννέα αλλοδαπούς, από τους οποίους συνέλαβαν δύο, καθώς στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση βεβαιώθηκαν 22 πρόστιμα, συνδεόμενα με παραβάσεις για την μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.