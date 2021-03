Θεσσαλονίκη

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας (βίντεο)

Υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει πρώην δικαστικός.

Έκρηξη σημειώθηκε, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Διστόμου, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από εύφλεκτο υγρό και γκαζάκι μπροστά στην είσοδο. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια της εισόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένει συνταξιούχος δικαστικός. Αμέσως μετά το χτύπημα ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικούς.

Δικογραφία για το συμβάν θα σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

