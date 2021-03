Λάρισα

Απεγκλωβισμός μετά το σεισμό στην Ελασσόνα (εικόνες)

Με την βοήθεια και κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έγιναν απεγκλωβισμοί κατοίκων απο δύο χωριά.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκου εγκλωβισμένου σε ετοιμόρροπο σπίτι στο χωριό Μεσοχώρι, στα όρια Τυρνάβου - Ελασσόνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο δήμαρχος Νίκος Γάτσας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο έκανε λόγο για αρκετές ζημιές στο χωριό, μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1, είπε πως οι κάτοικοι είναι όλοι στους δρόμους και το σχολείο έχει εκκενωθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ζημιές έχουν αναφερθεί και σε σχολείο του χωριού Δαμάσι.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: συμβολή σε απεγκλωβισμούς κατοίκων

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αμέσως μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και κατόπιν εντολής του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, κινητοποίησε άμεσα τους εθελοντές των Περιφερειακών Τμημάτων Λάρισας και Ελασσόνας αλλά και εθελοντές από κοντινές περιοχές, προκείμενου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παράλληλα να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες όπου υπάρχει ανάγκη.

Συγκεκριμένα, εθελοντές του Ε.Ε.Σ., λίγα λεπτά μετά το χτύπημα του εγκέλαδου που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή, συμμετείχαν σε 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων στα χωριά Μεσοχώρι και Δαμάσι, όσο και σε έρευνες για αγνοούμενους σε χαλάσματα και κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Ταυτόχρονα, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε κατοίκους που δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν.

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες πραγματοποιούν συνεχείς δράσεις και περιπολίες καταγράφοντας τις ανάγκες των κατοίκων που τα σπίτια τους έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, Διασώστες και η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης - Κ9 από τα Περιφερειακά Τμήματα Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, κατευθύνονται στην περιοχή για την επιπλέον συνδρομή σε τυχόν απεγκλωβισμούς κατοίκων».