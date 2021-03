Λάρισα

Σεισμός 6 Ρίχτερ - Δαμάσι: κατάρρευση τοίχου σε σχολείο (εικόνες)

Ζημιές σε κτίρια προκάλεσε ο σεισμός των 6 Ρίχτερ που χτύπησε την Ελασσόνα. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι ζημιές ήταν πολύ μεγάλες όπως στο 6ο δημοτικό σχολείο Δαμασίου.

Από τις πτώσεις σοβάδων και τμημάτων της τοιχοποιίας του κτιρίου δεν σημειωθήκαν τραυματισμοί, καθώς οι μαθητές είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας αποφάσισε να κλείσει τα σχολεία σε όλο το νομό. Με εντολή του περιφερειακού διευθυντή Γιώργου Δονδοτσάκη γίνεται έλεγχος όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων για τυχόν ζημιές.