Κύκλωμα είχε στόλο αυτοκινήτων για διακίνηση κοκαΐνης (εικόνες)

Πολύμηνη έρευνα και μεγάλη επιχείρηση. Κατασχέσεις και συλλήψεις από τις Αρχές.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όχι μόνο, κατέσχεσε η Αστυνομία κατά την επιχείρηση που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης και είχε ως αποτέλεσμα επτά συλλήψεις.

Η διήμερη επιχείρηση οδήγησε στις συλλήψεις, αλλά και την κατάσχεση 65,7 γρ. κοκαΐνης, το ποσό των 470 ευρώ, 7 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και 5 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Τα μέλη της ομάδας προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους στην περιοχή του Ηρακλείου ενώ έγιναν επτά συλλήψεις των ατόμων που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που προμήθευε την περιοχή του Ηρακλείου με σκληρή κοκαΐνη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας και της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών Ουσιών και όπλων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ηρακλείου.

Η ανάλυση του τρόπου δράσης, η εμπεριστατωμένη έρευνα καθώς και η αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς την προαναφερόμενης Υπηρεσίας είχαν ως αποτέλεσμα την σύλληψη τεσσάρων ατόμων (3 άνδρες και γυναίκα) κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα και 3 ατόμων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα σε ακόμα δύο αλλοδαπούς (άντρας και γυναίκα.)

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η εν λόγω ομάδα προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες συσκεύαζε και τις τοποθετούσε-απέκρυπτε κυρίως σε υπαίθρια σημεία προκειμένου στη συνέχεια να διαθέσει σε αγοραστές στην περιοχή του Ηρακλείου.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους στις επιμέρους δραστηριότητές της, ακολουθώντας διάφορα στάδια για την υλοποίηση των παράνομων ενεργειών τους, που αφορούσαν ειδικότερα στην αγορά, απόκρυψη, μεταφορά, διακίνηση και πώληση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, ηγετικό ρόλο είχε ο άνδρας που συνελήφθη ο οποίος προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αφού ζύγιζε και συσκεύαζε τις απέκρυπτε σε υπαίθρια σημεία της πόλης του Ηρακλείου και στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας, τις παραλάμβαναν και τις διακινούσαν σε αγοραστές έναντι χρηματικού ποσού. Επιπλέον γυναίκα είχε βοηθητικό ρόλο στην ομάδα παρέχοντας την αναγκαία συνδρομή για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν (530) περιπτώσεις πώλησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, και σχηματίστηκε δικογραφία σε 66 άτομα για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και στοχευμένες δράσεις, την Τετάρτη οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, αστυνομική επιχείρηση η οποία διήρκησε μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του ΤΕΚΑΜ Κρήτης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας κατά το χρόνο που προμήθευαν ποσότητες κοκαΐνης σε δύο αγοραστές, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν οι δράστες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 65,7 γρ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των (470) ευρώ ως προερχόμενο από την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, 7 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, φυσίγγιο, μικροποσότητα κάνναβης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.