Σε αστυνομικό κλοιό το ΑΠΘ (βίντεο)

Συγκέντρωση φοιτητών και αλληλέγγυων για την ενίσχυση της κατάληψης της Πρυτανείας. Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Ηλεκτρισμένη ήταν το βράδυ της Δευτέρας η ατμόσφαιρα πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από το Πανεπιστήμιο, έχοντας λάβει εντολή να μην αφήσουν τον οποιοδήποτε να εισέλθει στις εγκαταστάσεις.

Αφορμή για την κινητοποίηση προκάλεσαν δημοσιεύματα σε σελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, που καλούσαν φοιτητές και αλληλέγγυους να σπεύσουν για ενίσχυση στην κατάληψη της Πρυτανείας.

Οι συγκεντρωμένοι έχουν κρεμάσει πανό και φωνάζαν συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και του νόμου του Υπουργείου Παιδείας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και δικυκλιστών της Άμεσης Δράσης, αναπτύχθηκαν περιμετρικά του ΑΠΘ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον πέντε προσαγωγές.

Στο σημείο μετέβησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, Δώρα Αυγέρη και Γιάννης Αμανατίδης. «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο. Από εχθές μετά τα απαράδεκτα και ντροπιαστικά σκηνικά με τον ξυλοδαρμό στη Νέα Σμύρνη, βλέπουμε το ΑΠΘ να είναι περικυκλωμένο από δυνάμεις της Αστυνομίας. Έχουμε καλέσει να αποχωρήσουν να λυθεί ειρηνικά η υπόθεση η βία δεν έχει κανένα χώρο στο πανεπιστήμιο της πόλης μας», ανέφερε η κ. Νοτοπούλου.

Έπειτα από λίγη ώρα, δόθηκε εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, να απομακρυνθούν όλες οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν περιμετρικά του Πανεπιστημίου.

Ένταση επικράτησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Εθνικής Αμύνης, μπροστά από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διμοιρία των ΜΑΤ επιχείρησε να ανακόψει πολυπληθή ομάδα ατόμων να εισέλθει στους χώρους του ΑΠΘ. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν πέτρες από νεαρούς που προλάβαν να μπουν εντός του πανεπιστημιακού campus και την πλατεία Χημείου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά και κρότους λάμψης.

