Βοιωτία

Βέβηλοι αφόδευσαν σε εκκλησάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες σοκ από το εκκλησάκι, με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι.

Στο εκκλησάκι του Άγιου Νικόλα, έξω από τη Λιβαδειά, εισέβαλαν βέβηλοι, αφήνοντας πίσω τους απίστευτες εικόνες ντροπής.

Οι δράστες ή ο δράστης, μπήκαν στο εκκλησάκι παραβιάζοντας την πόρτα, αφόδευσαν πίσω από την Αγία Τράπεζα, πλύθηκαν χρησιμοποιώντας τις πετσέτες ιερέων για να σκουπιστούν.

Ο δράστης εξαφανίστηκε και αναζητείται από το τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής εικάζουν ότι δεν πρόκειται για χριστιανούς και εκλαμβάνουν τη βεβήλωση του Ιερού Ναού ως επίθεση κατά της Εκκλησίας.

Πηγή: tvstar.gr