Έφοδος της αστυνομίας σε κορονοπάρτι με... μπαλωθιές (εικόνες)

Αναστατώθηκε για τα καλά το βράδυ του Σαββάτου το χωριό Σκαλάνι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Και αυτό γιατί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν το βράδυ στο χωριό όπου έκαναν έφοδο σε κορονοπάρτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι …μπαλωθιές ήταν εκείνες που κινητοποίησαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε μάζωξη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το τραπέζι στήθηκε για το φανταρικό ενός νεαρού, ο οποίος δεν είναι από το χωριό αλλά από άλλη περιοχή του Ηρακλείου, ωστόσο ο χώρος επιλέχθηκε ως «καταλληλότερος» αφού είναι μακριά από τον αστικό ιστό.

Οι καλεσμένοι στο κορονοπάρτι ήταν παρισσότεροι από 20 ενώ κατά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι οι καλεσμένοι διέφυγαν από γειτονικές ταράτσες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες ακόμη και στα οχήματα των καλεσμένων.

Στο χωριό επικράτησε μεγάλη αναστάτωση καθώς μέχρι και τα μεσάνυχτα παρέμενε ζωσμένο από αστυνομικούς.

Πηγή: Creta24.gr