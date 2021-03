Χίος

Χειροπέδες σε “βαποράκι” κάνναβης πάνω στο... αλισβερίσι

Συνελήφθη και ο... προμηθευτής. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Δουλειές με... "φούντες" σε περιοχή της νότιας Χίου.

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών έπεσε 46χρονος Έλληνας τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του προμηθευτή του. Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκα και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 268 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 43χρονου πωλητή, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Στην κατοχή του και στα δωμάτια βρέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 41,7 γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» και μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Πάνω στον 43χρονο βρέθηκαν και 2.500 ευρώ από τις πωλήσεις.

Και οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου με τις κατηγορίες της κατοχής και της διακίνησης ναρκωτικών.