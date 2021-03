Θεσσαλονίκη

Νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άντρα. Είχε βρεθεί το αλιευτικό σκάφος του να πλέει ακυβέρνητο.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος επαγγελματίας αλιέας που αγνοούνταν από χθες το βράδυ από τη θαλάσσια περιοχή Πάλιουρα στην Επανομή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η σορός του εντοπίστηκε λίγο πριν τις 10:30 από μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, που συνέδραμε το Λιμενικό Σώμα στη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του άνδρα. Σύμφωνα με την Ομάδα, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν άμεσα.

Ο 65χρονος αγνοείτο είχε βγει το απόγευμα της Πέμπτης με το αλιευτικό του σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Πάλιουρα και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Θεσσαλονίκης, Νέων Μουδανιών, Νέας Μηχανιώνας και Κατερίνης και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Νέας Μηχανιώνας Θερμαϊκού Κόλπου, με τη συμμετοχή τριών περιπολικών σκαφών λιμενικού και επτά αλιευτικών σκαφών καθώς και περιπολικών οχημάτων του λιμενικού από ξηράς. Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού, κινητοποιήθηκε και το διασωστικό σκάφος Rescue-1 της ΕΟΔ Θεσσαλονίκης για συνδρομή στις έρευνες.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί εντοπίστηκε το αλιευτικό σκάφος του 65χρονου να πλέει ακυβέρνητο στην Πάλιουρα, ενώ στη συνέχεια το εν λόγω σκάφος ρυμουλκήθηκε από αλιευτικό στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

Φωτογραφίες: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης