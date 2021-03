Κεφάλλονια

Έστελναν ναρκωτικά σε νησί με... κούριερ (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη στο νησί. Ο ρόλος των μελών της και η δράση τους.

Εξαρθρώθηκε, στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη στο νησί.

Μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, τρεις Έλληνες και συγκεκριμένα δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Ακόμα εξακριβώθηκε ο ρόλος του καθενός και σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης, διεύθυνσης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της προμήθειας, μεταφοράς, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τον ηγετικό ρόλο είχε ένας από τους συλληφθέντες στην Κεφαλονιά, ο οποίος φρόντιζε για την ασφαλή προμήθεια, μεταφορά και περαιτέρω φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που του έστελνε από την Αττική με εταιρεία ταχυμεταφορών η γυναίκα, ενώ το έτερο μέλος που συνελήφθη παραλάμβανε για λογαριασμό της οργάνωσης τις ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια τις διακινούσε σε τοξικοεξαρτημένα άτομα του νησιού.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά οι δύο Έλληνες, ενώ είχαν προγραμματισμένη παραλαβή δέματος ηρωίνης, συνολικού βάρους 495 γραμμαρίων, που απέστειλε η ημεδαπή με τον ίδιο τρόπο, από την Αττική, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Ακολούθως, κατά την διάρκεια των αστυνομικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στις κατοικίες των συλληφθέντων στην Κεφαλονιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 5 κινητά τηλέφωνα, δύο ναρκωτικά χάπια και το χρηματικό ποσό των 190 ευρώ.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται από τον Αύγουστο του 2020 έως και την αποδόμηση της οργάνωσης, διατέθηκαν σε ουσιοεξαρτημένα άτομα τουλάχιστον 1.500 γραμμάρια ηρωίνης, με εκτιμώμενο χρηματικό όφελος το ποσό των 75.000 ευρώ.