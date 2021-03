Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινδύνευσαν ζωές από εμπρηστική επίθεση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πύρινη κόλαση» σε πιλοτή πολυκατοικίας. Εγκλωβίστηκαν ένοικοι στους ορόφους.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, επτά αυτοκίνητα και πέντε μηχανές που βρίσκονταν στον χώρο της πυλωτής παραδόθηκαν στις φλόγες. Μέσα σε λίγα λεπτά πυκνοί καπνοί κάλυψαν την πολυκατοικία και έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.





Για αρκετή ώρα επικρατούσε πανικός. Κάποιοι από τους ενοίκους βγήκαν στα μπαλκόνια και ζητούσαν βοήθεια.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και μία οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά εγκλωβίστηκαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι 15 πυροσβέστες που έσπευσαν στην πολυκατοικία, απεγκλώβισαν μια γυναίκα που ανέπνεε με δυσκολία και είχε στην αγκαλιά της, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το μωρό της. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με καρδιολογικό πρόβλημα χρειάστηκε την παροχή πρώτων βοηθειών από το πλήρωμα ασθενοφόρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3. Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα που απείχαν μεταξύ τους περίπου 15 μέτρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες είχαν επεκταθεί και σε διπλανά οχήματα. Πέντε αυτοκίνητα και πέντε μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δύο αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές από την υψηλή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το αυτοκίνητο και η μηχανή που παραδόθηκαν αρχικά στις φλόγες ανήκουν σε αστυνομικό, ο οποίος διαμένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: thestival.gr