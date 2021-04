Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: συναγερμός από το ιικό φορτίο στα λύματα

Μεγάλη αύξηση της διασποράς στην κοινότητα και σχεδόν καθολική επικράτηση του βρετανικού στελέχους του SARS-CoV-2, σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ στα λύματα.

Αυξητική παραμένει η ημερήσια τάση συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας μία σημαντική επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της πόλης και μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα, που όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ παραπέμπει σε επίπεδα αντίστοιχα των ημερών του περασμένου Νοεμβρίου, οι οποίες είχαν προηγηθεί της κορύφωσης εκείνου του κύματος της πανδημίας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι στην πόλη έχει επικρατήσει το βρετανικό, πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος του ιού, σε ποσοστό της τάξης του 90% των δειγματοληπτικών αναλύσεων, ενώ τις τελευταίες ημέρες παραμένει αυξημένος ο αριθμός εισαγωγών ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και των νοσηλειών σε ΜΕΘ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μετρήσεων από δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων δηλαδή της Τετάρτης 31/03 και της Πέμπτης 01/04 είναι:

Αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 29/03 και της Τρίτης 30/03.

Αυξημένη κατά 64% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 24/3 και Πέμπτης 25/3.

Πρύτανης ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου: Πλησιάζουμε σε επίπεδα συναγερμού

«Η συνολική εικόνα από τις υψηλές τιμές του ιικού φορτίου στα λύματα, την επικράτηση σημαντικά πιο μεταδοτικών μεταλλάξεων και τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία της πόλης δείχνει πλέον ότι πλησιάζουμε σε επίπεδα συναγερμού», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

«Είναι στην ατομική μας ευθύνη να μη ζήσουμε και πάλι τις δραματικές καταστάσεις που βιώσαμε στην πόλη τον περασμένο Νοέμβρη. Η κόπωση της κοινωνίας από τους παρατεταμένους περιορισμούς, η ανάγκη των ανθρώπων να βγουν έξω, να συναντηθούν με φίλους και αγαπημένους είναι απόλυτα λογική, όμως αυτή τη στιγμή προέχει η προστασία του υπέρτατου αγαθού, της ίδιας της ζωής των φίλων μας, των αγαπημένων μας», επισήμανε.

Σχετικά με την πορεία της επιδημιολογικής καμπύλης στα λύματα ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος, εξήγησε: «Δυστυχώς για άλλες δύο ημέρες στη σειρά καταγράψαμε περαιτέρω αύξηση στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης. Οι τιμές μετά και τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό αντιστοιχούν με εκείνες που είχαν καταγραφεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2020. Επειδή σε φάση έξαρσης της νόσου τα λύματα μπορούν να αποτυπώνουν την εικόνα λίγο νωρίτερα από την ιατρική επιτήρηση, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική».

Σε ό,τι αφορά την κλινική εικόνα, ο καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Ροηλίδης τόνισε: «Τις τελευταίες ημέρες παραμένει αυξημένος ο αριθμός εισαγωγών ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και των νοσηλειών σε ΜΕΘ. Τα νοσοκομεία της πόλης άρχισαν να προσθέτουν κλίνες COVID-19 στις ήδη υπάρχουσες. Ελπίζουμε ότι με τον αυξημένο ρυθμό εμβολιασμών σε νεότερες ηλικίες και σε ευπαθή άτομα θα μειωθούν οι σοβαρές νοσήσεις και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία που παρατηρούνται σήμερα».

Η βρετανική μετάλλαξη αναχαίτισε την νοτιοαφρικανική

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, αναλύονται δείγματα λυμάτων μέσω της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από την σύμπραξη του ΑΠΘ, της ΕΥΑΘ και του ΕΚΕΤΑ. Η μεθοδολογία, μέσω της ανάλυσης των γονιδιωμάτων του ιού στα λύματα, δίνει την πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των μεταλλάξεων του στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης.

«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τον Ιανουάριο έχουμε μία συνεχή αύξηση των μεταλλάξεων που σχετίζονται με το βρετανικό στέλεχος, το οποίο στα τελευταία δείγματα φαίνεται να έχει ξεπεράσει το 90% του συνόλου. Αντίθετα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι οι μεταλλάξεις του αφρικανικού στελέχους, που ανησυχεί περισσότερο τους επιστήμονες ως προς την κάλυψή του από τα εμβόλια, αυτή τη στιγμή ανιχνεύονται σε επίπεδα κάτω του 1%», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθ. Αναγνώστης Αργυρίου, Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ.

«Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας συμπύκνωσης του ιού από μεγάλο όγκο λυμάτων μας επιτρέπει πλέον να έχουμε μεγάλη ακρίβεια στην εκτίμηση της συχνότητας στην κοινότητα, των στελεχών ειδικού ενδιαφέροντος. Η ταχεία επικράτηση του βρετανικού στελέχους φαίνεται να έχει συμβάλει στην αναχαίτιση της κυριαρχίας του νοτιοαφρικανικού. Η συνεχής επιτήρηση του νοτιοαφρικανικού στελέχους από την ομάδα ΑΠΘ/ΕΚΕΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπάρχει ανησυχία αναφορικά με την βαθμό αποτελεσματικότητας των σημερινών εμβολίων στην αντιμετώπιση του», διευκρίνισε ο αν. καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Χρυσόστομος Δόβας.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

