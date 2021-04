Κυκλάδες

Μύκονος: Επίθεση σκύλων σε γυναίκα

Υπέβαλε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη, αλλά στο τέλος συνελήφθη και η ίδια.

Βρήκε τον μπελά της μια γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τα σκυλιά ενός ηλικιωμένου στη Μύκονο. Η 67χρονη οδηγούσε μοτοποδήλατο, το οποίο ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, αλλά στο τέλος οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την ίδια!

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, όταν η 67χρονη Ελληνίδα πέρασε ανυποψίαστη με το μηχανάκι της από το σημείο όπου βρισκόταν ένας 70χρονος αλλοδαπός με τα δύο σκυλιά του. Ξαφνικά, τα ζώα της επιτέθηκαν με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο, να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί ελαφρά.

Η γυναίκα κάλεσε αστυνομικούς του τμήματος Μυκόνου για να υποβάλλει μήνυση σε βάρος του ιδιοκτήτη των σκυλιών, ο οποίος συνελήφθη.

Όμως, κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ότι η 67χρονη δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης και το δίκυκλό της ήταν ανασφάλιστο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και η ίδια και να οδηγηθούν μαζί στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: mykonosvoice.gr

