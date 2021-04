Έβρος

Θάνατος εγκύου στην Αλεξανδρούπολη: Τι έδειξε η νεκροτομή

Που αποδίδεται ο θάνατος της 37χρονης εγκύου που πέθανε μαζί με το αγέννητο παιδί της.

Σε αιμορραγία αποδίδεται ο θάνατος της 37χρονης εγκύου που κατέληξε χθες, μαζί με το αγέννητο παιδί της, ενώ νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής, καθηγητής Παύλος Παυλίδης, «από τη νεκροτομή που έγινε διαπιστώσαμε ότι η γυναίκα πέθανε από αιμορραγία. Έχει σταλεί υλικό για πλήρη ιστολογικό και τοξικολογικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουμε τη γενεσιουργό αιτία της αιμορραγίας».

H νεαρή γυναίκα, που διένυε την 30η εβδομάδα της κύησης, εισήχθη, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Βαγγέλη Ρούφο, στο Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη και κατέληξε το πρωί της Πέμπτης. «Ξεκίνησε η νεκροψία, η οποία θα ολοκληρωθεί αφού δούμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων και το πόρισμα του ιατροδικαστή. Από εκεί και μετά θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούφος.

