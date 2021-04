Ηράκλειο

“Σύλληψη” διαρρηκτών από... κάμερα περιπτέρου (βίντεο)

Την δράση δύο διαρρηκτών κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Οι δυο νεαροί έχοντας καλυμένα τα προσωπά τους, είχαν σχεδιάσει κάθε τους κίνηση, πριν χτυπήσουν το περίπτερο επί της οδού Βενιζέλου στη Χερσόνησο.

Αρχικά απενεργοποίησαν το συνεγερμό, αλλά για κακή τους τύχη δεν έγινε το ίδιο και με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Το επόμενο βήμα τους, ήταν να ξηλώσουν τη προστατευτική μεταλική σιδεριά με τη χρήση λοστού. Την αφαίρεσαν αλλά δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τη πόρτα.

Έτσι διάλεξαν άλλο "δρόμο"! Ο πιό αδύνατος μπήκε από τη θυρίδα, το ανοιχτό τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών. Όταν βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχαν χρήματαν άρχισε να γεμίζει με καπνικά προϊόντα ένα κουβά. Το κλοπιμαία τα έδινε στο συνεργό του ο οποίος τα έβαζε στο αυτοκίνητό τους.



Αστυνομικοί εικτιμούν ότι οι διαρρήκτες παρέμειναν στο περίπτερο για τουλάχιστον 2 ώρες, χωρίς μάλιστα να τους καταλάβει κανείς! Τα κλοπιμαία τα πούλησαν σε άλλον περιπτερά στη περιοχή του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους από την αξιοποίηση του οπτικού υλικού που υπήρχε. Έτσι και τους συνέλαβαν ενώ τα κλοπιμαία βρέθηκαν και παραδόθηκαν στο θύμα της κλοπής.

