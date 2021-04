Σάμος

Μεγάλη φωτιά στη Σάμο

Κοντά σε οικισμούς η φωτιά. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

(εικόνα αρχείου)

Σε ύφεση . σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, σε δασική έκταση, στην περιοχή Κοντοκαίικα.

Συνεχίζουν να επιχειρούν:

46 πυροσβέστες

9 οχήματα και

3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και πεζοπόρα τμήματα του Ε.Σ., καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλιμάκιο ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

