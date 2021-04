Κέρκυρα

Πρίγκιπας Φίλιππος: Τρισάγιο στην Κέρκυρα (βίντεο)

Με τρισάγιο στη μνήμη του, “αποχαιρέτησε” τον Πρίγκιπα Φίλιππο η Κέρκυρα.

Τρισάγιο στη μνήμη του Πρίγκιπα Φίλιππου τελέστηκε στην Κέρκυρα, το απόγευμα του Σαββάτου, παράλληλα με την κηδεία του στην Αγγλία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Μερόπη Υδραίου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δήμου, Δημήτρης Μεταλληνός και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών, Κερκύρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, Γ. Αλτουβάς, οι προκαθήμενοι της Αγγλικανικής εκκλησίας, καθώς και μέλη της βρετανικής κοινότητας του νησιού.

