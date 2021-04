Σέρρες

Σύλληψη διαρρήκτη στην... 38η διάρρηξη

Πως έπεσε στα χέρια των Αρχών. Αναζητείται ο συνεργός του.

Στη σύλληψη 22χρονου ο οποίος τους τελευταίους πέντε μήνες διέρρηξε 37 καταστήματα στην πόλη των Σερρών, προχώρησε η Αστυνομία, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνεργού του.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που επιχειρούσε να διαρρήξει κατάστημα στην πόλη των Σερρών και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας σιδερολοστός και ένα κατσαβίδι.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020 δρώντας είτε μόνος του, είτε μαζί με τον συνεργό του, πραγματοποιούσαν συστηματικά κλοπές και διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς διέπραξε άλλες 27 διαρρήξεις καταστημάτων και μαζί με τον συνεργό του διέρρηξαν 9 καταστήματα. Αφαίρεσαν χρήματα και προϊόντα και η λεία τους ξεπερνάει τα 7.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

