Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από ΕΛΤΑ

Έσπασαν την τζαμαρία των ΕΛΤΑ στο Πανόραμα και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο. Το ποσό που περιείχε και οι έρευνες των Αρχών.

Διάρρηξη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, από όπου άγνωστοι αφαίρεσαν μικρό χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες εισήλθαν στο κατάστημα σπάζοντας μία τζαμαρία και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον χώρο του χρηματοκιβωτίου, το οποίο πήραν μαζί τους. Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία, ενώ το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ληστές έβαλαν στο στόχαστρό τους τα ΕΛΤΑ στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τι γινόταν έξω από το υποκατάστημα κατά τη διάρκεια της ληστείας, με ένα κόκκινο αυτοκίνητο να έχει σταθμεύσει στη μέση της οδού Βενιζέλου, έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία.





