Ρόδος: Οκταμελής οικογένεια χωρίς ρεύμα για 3 χρόνια!

Στα δικαστήρια κατέληξε η αντιδικία μιας οικογένειας με τη ΔΕΗ. Η αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών, η καταγγελία για ρευματοκλοπή και η απάντηση της οικογένειας.

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου με ανταγωγή κατά της Δ.Ε.Η. προσέφυγε κάτοικος Δαματριάς Ρόδου και πατέρας 8μελούς οικογένειας, που παραμένει επί χρόνια χωρίς ρεύμα, και ο ίδιος υπόλογος, αδίκως, όπως υποστηρίζει, ρευματοκλοπής!

Όπως εκθέτει, με την ΔΕΗ συνήψε τον Αύγουστο του 2007 σύμβαση ηλεκτροδότησής της οικίας του όπου διαμένει με την σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους και τοποθέτησε, στο δημόσιο δρόμο και εκτός του ακινήτου τους, μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της πολυετούς ανεργίας του, οφειλόταν μεγάλο ποσό προς την ΔΕΗ, από το έτος 2011.

Όπως διατείνεται, αδυνατούσε να συντηρήσει την οκταμελή οικογένεια που ζούσε με τον μισθό της συζύγου του, που μετά βίας ξεπερνά τα 900 ευρώ μηνιαίως.

Την 23η Αυγούστου 2018 συνεργείο της ΔΕΗ διέκοψε την ηλεκτροδότηση της οικίας τους διότι διαπίστωσε ρευματοκλοπή και απαίτησε να καταβληθεί χρηματικό ποσό 10693,52 ευρώ, σε δώδεκα δόσεις των 891,13 ευρώ.

Ο ίδιος υπέβαλε αίτημα επαναπροσδιορισμού της οφειλής και ένταξής του στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ενώ αρνήθηκε ότι προέβη σε ρευματοκλοπή.

Η ΔΕΗ απέρριψε τις αιτήσεις του και ο ίδιος τονίζει ότι η εταιρεία ομολογεί ότι δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος λόγω αδυναμίας και δεν δικαιολογείται να προβεί σε ρευματοκλοπή αφού δεν πλήρωνε καθόλου.

Αιτήθηκε να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη και το αίτημά του απορρίφθηκε ενώ παραπέμφθηκε σε δίκη για ρευματοκλοπή.

Ταυτόχρονα τού επιδόθηκε από την ΔΕΗ αγωγή με την οποία διεκδικείται το ποσό των 11.693,52 ευρώ, ποσό που είναι βέβαιον πως αδυνατεί να καταβάλει.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι η παρέμβαση που διαπιστώθηκε στις 23 Αυγούστου 2018 από συνεργείο της ΔΕΗ, στο ρολόι του, δεν είχε ως συνέπεια μικρότερη κατανάλωση από αυτή που καταναλώνεται στην οικία του, αφού ούτως ή άλλως αδυνατούσε να πληρώνει το ρεύμα πολύ καιρό πριν.

Με την ανταγωγή του διεκδικεί αποζημίωση ύψους 15.000 ευρώ για ηθική βλάβη που υπέστη και να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να συνεχίσει την ηλεκτροδότηση της οικίας του, ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.

