Κορινθία

Κόρινθος: 35χρονος έκοψε το μόριο του και πήδηξε στο κενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας έκοψε το μόριο του, μεταφέρθηκε στο ΓΝ Κορίνθου και έπεσε από τον 2ο όροφο του κτηρίου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς ένας άνδρας έπεσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από τον 2ο όροφο του κτιρίου. O 35χρονος τραυματίστηκε, ωστόσο η υγεία του δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

O 35χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο, παρελήφθη το πρωί από ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, καθώς είχε κόψει με αιχμηρό αντικείμενο το μόριό του. Όταν έφθασε στο τμήμα επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και σε κατάσταση ΑΜΟΚ, άνοιξε το παράθυρο και βούτηξε στο κενό.

Άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Α.Τ Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαδάκτυλος για Εστίαση: γιατί τα καταστήματα θα ανοίξουν χωρίς μουσική

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

Πέθανε η Τζένη Δρόσου