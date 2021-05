Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Αστυνομικός βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι

Τραγωδία στην Θεσπωτία. Το άψυχο σώμα του αστυνομικού βρήκε η μητέρα του. Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 54χρονος αστυνομικός στη Θεσπρωτία. Τον βρήκε πυροβολημένο η μητέρα του, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληρφοροίες, ο 54χρονος υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση και συγκεκριμένα στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αστυνομικού, διενεργούν οι τοπικές αρχές, ενώ φως αναμένεται να ρίξει και η νεκροψία – νεκροτομή.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο σπίτι του 54χρονου στην Παραμυθιά και το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του αστυνομικού, η οποία βρήκε το άψυχο σώμα του γιου της.

Πηγη: thespro.gr

