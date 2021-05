Μεσσηνία

Καλαμάτα: Ακυβέρνητο σκάφος με 170 αλλοδαπούς

Το σκάφος με τους αλλοδαπούς ρυμουλκείται από φορτηγό πλοίο.

Θαλαμηγό σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 170 αλλοδαποί, πιθανόν μετανάστες και πρόσφυγες, δήλωσε ακυβερνησία, μέσω του «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ», 51 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Ταίναρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το σκάφος με τους αλλοδαπούς ρυμουλκείται από φορτηγό πλοίο, συνοδεία ενός πλωτού του λιμενικού και ενός ακόμα φορτηγού πλοίου, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

