Αχαΐα

Πάτρα: Ταξιτζής στο νοσοκομείο μετά από ληστεία

Ο οδηγός ταξί πήγε να κυνηγήσει τους ληστές, δεν είχε βάλει χειρόφρενο στο όχημα με αποτέλεσμα να πέσει επάνω του.

Στο Νοσοκομείο κατέληξε οδηγός ταξί μετά από επεισόδιο με ρομά στον Ριγανόκαμπο, στην Πάτρα.

Ο οδηγός ταξί είχε παραλάβει δύο άνδρες και τους μετέφερε μέχρι την είσοδο του καταυλισμού. Στο σημείο εκείνο ο ένας εξ αυτών του είπε ότι δεν έχει χρήματα να τον πληρώσει και ότι θα έφερνε από τον καταυλισμο. Του ζήτησε δε να περιμένει στο σημείο. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκαν δύο – τρεις άλλοι ρομά που άνοιξαν το πορτ μπαγκάζ του ταξί, βρήκαν ένα τσαντάκι με χρήματα, το άρπαξαν και πήγαν να φύγουν.



Ο ταξιτζής βγήκε πανικόβλητος από το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να πιάσει τους ρομά, όμως δεν είχε βάλει χειρόφρενο με αποτέλεσμα το ταξί να αρχίσει να κυλά! Αντιλαμβανόμενος πως θα μπορούσε να πάθει ζημιά, έτρεξε στο πίσω μέρος και προσπάθησε να το συγκρατήσει.





Ομως δεν τα κατάφερε και μάλιστα το όχημα τον “στρίμωξε” σε έναν μαντρότοιχο. Ο οδηγός τραυματίστηκε από την πίεση, ανάμεσα σε ταξί και μάντρα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο. Η Αστυνομία διενήργησε έρευνες στο σημείο.

Πηγή: flamis.gr

