Δολοφονία 53χρονου στην Κοζάνη: Προφυλακιστέος ο καθ' ομολογία δράστης

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 48χρονη που κατηγορήθηκε για συνεργεία. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 53χρονου από τον Κρόκο Κοζάνης.

Σύμφωνα νε πληροφορίες, σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εκδικάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας του άτυχου άνδρα που ως κίνητρο είχε τις προσωπικές διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος, ενώ η 48χρονη συγκατηγορούμενη για συνεργεία στη δολοφονία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων:

