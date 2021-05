Αχαΐα

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στις γύρω περιοχές.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σε περιοχή στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ειδικότερα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:18 και είχε επίκεντρο περιοχή 23 χιλιόμετρα νότια, νοτικοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση έγινε αισθητήστην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πίνατ: ποιος φτιάχνει σπιτάκι για το “αδέσποτο” του Μαξίμου

Lockdown - ερασιτεχνικός αθλητισμός: ανοίγουν κολυμβητήρια και ακαδημίες - τι ισχύει για τα γυμναστήρια

Κέρκυρα: Μνημειακός οβελίσκος για τους Κερκυραίους αγωνιστές του 1716 (εικόνες)