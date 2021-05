Αχαΐα

Νίκος Παλαιοκώστας: Ξανά στο νοσοκομείο ο βαρυποινίτης

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει ο Νίκος Παλαιοκώστας, με τη διακομιδή του κάθε φορά να σημαίνει και «ξεσηκωμό» για τις τοπικές Αρχές.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα, μεταφέρθηκε για ακόμα μία φορά σήμερα ο Νίκος Παλαιοκώστας.

Ο βαρυποινίτης που κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου είχε μεταφερθεί και χθες για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όμως σήμερα το πρωί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα και υψηλή αρτηριακή πίεση και οι διακομιδές του στο νοσοκομείο είναι συχνό φαινόμενο.

Κάθε φορά που μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο αδελφός του Νο 1 καταζητούμενου της χώρας, Βασίλη Παλαιοκώστα, λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: patrastimes.gr

